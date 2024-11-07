İş dünyası temsilcileri, Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesini değerlendirdi

Ekonomi

İş dünyası temsilcileri, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimleri herkes gibi iş dünyasının da yakından takip ettiğini anlattı.

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini "Ticari Diplomasi" anlayışıyla sürdüren DEİK olarak, seçimleri ikili ticari ilişkilerin seyri açısından da önemli bulduklarını aktaran Olpak, "Ülkelerin siyasi ilişkileri ticaretimizin önünün açılması açısından önemli ancak ikili ticaretler ülkelerin siyasi gündemden bağımsız olarak da devam edebilmeli." dedi.

Olpak, "Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesiyle ABD- Türkiye ekonomik ilişkileri açısından da yeni bir olumlu dönemin başlamasını ve Trump döneminde ortaya koyulan 100 milyar dolar ticaret hedefi için karşılıklı birlikte daha çok çalışmayı bekliyoruz. Seçimlerin ABD halkı ve tüm dünya için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

200 yıllık ticari ilişkiler

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da Türkiye ve ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişkinin, dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer aldığını dile getirdi.

Turnaoğlu, iki ülke arasında 200 yıllık geçmişe sahip olan ticari ilişkilerin, her geçen gün gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

"Nitekim, 2023 ve 2024 yılındaki temaslarımız ve gelişmeler de bunun göstergesi niteliğinde." diyen Turnaoğlu, şunları söyledi:

"Bu açıdan kazanan adayın kim olduğundan bağımsız olarak, ikili ekonomik ilişkilerin pozitif yönde devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'de 60 milyar dolardan fazla yatırımı olan ve 100 binden fazla doğrudan istihdamla ekonomiye katkıda bulunan 145 şirketi temsil eden AmCham üyeleri, bugüne kadar olduğu gibi ilerleyen dönemde de Türkiye'de ticari faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam edecek."

Tankut Turnaoğlu, sözlerini, "Ticari ilişkilerimizde Trump'ın önceki başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kalarak belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmek bizim temel önceliğimiz konumunda bulunuyor." diye tamamladı.