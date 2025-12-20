İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var - Son Dakika
Ekonomi

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

20.12.2025 18:00
Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, iş dünyasından asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir çağrı geldi. Zammın tek başına işverenlerin üzerine bırakılmamasını isteyen Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, patronların 2 farklı talebini sıraladı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısınıdün gerçekleştirdi. Henüz gündeme herhangi bir rakam gelmezken, iş dünyasından asgari ücret zammı ve devlet destekleriyle ilgili bir çağrı geldi.

"YALNIZCA BİR ÜCRET TESPİTİ DEĞİL"

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, işveren ve işçi sendikalarına, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenme sürecinin yalnızca bir ücret tespiti olmadığını, aynı zamanda sosyal dengeyi, çalışma barışını ve üretimin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen hayati bir konu olduğunu aktardı.

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı

İSTİHDAM KAYBI VE KAYIT DIŞI VURGUSU

Akbaş, "Çalışanlarımızın artan yaşam maliyetleri karşısında alım gücünün korunması, sosyal adaletin temel gereklerinden biridir. Asgari ücret, bir çalışanın ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir düzeyi hedeflemelidir. Bu yaklaşım, toplumsal huzurun ve çalışma barışının vazgeçilmez unsurudur. Öte yandan iş dünyası yüksek maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ciddi bir baskı altındadır. Asgari ücret artışlarının işveren üzerinde tek başına ağır bir yük haline gelmesi, işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırmakta; istihdam kaybına ve kayıt dışılığa zemin hazırlayabilmektedir" dedi.

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı

HÜKÜMETE DESTEK ÇAĞRISI

Akbaş, asgari ücret belirlenirken çalışanların temel ihtiyaçları ve yaşam standartları, işletmelerin ödeme gücü ve rekabet şartları, enflasyon ve ekonomik büyüme verileri birlikte ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "'Hükümetimizin bu sürece kayıtsız kalmayacağına olan inancımızla; özellikle asgari ücret üzerindeki vergi ve sigorta primi yüklerinin azaltılması, devletin sürece daha güçlü destek vermesi büyük önem taşımaktadır. Ücret artışlarının yalnızca işverene yüklenmeden, kamu desteğiyle paylaşılması; hem çalışanı koruyan hem de istihdamı sürdüren kalıcı bir çözüm sunacaktır. " dedi.

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Diyarbakır, Ekonomi, Finans, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 72352049 72352049:
    zenginler doysa dunyada aç insan kalmazdı 99 0 Yanıtla
  • emre123456789 emre123456789:
    ya asgeri ücret artacak herşeye zam gelecek ne fark ediyor 23 8 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    zam yapamaz kimse daha cezası var 0 4
    Taner Avcı Taner Avcı:
    artmadan geldi zamlar,birde arttıktan sonra gelir,enflasyon yine uçar 1 0
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    kan emicileri bitirebilseydik kimse ac kalmazdi 27 1 Yanıtla
  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    kayıt dışı yapmadığınız birşey gibi boş boş konuşuyorsunuz işinize gelmeyen durum oldumu dişlerinizi nasıl gösteriyorsunuz 30 gün kazanırken iyi dimi işci kazandırıyor size işci hakkını vereceksiniz 20 0 Yanıtla
  • Erhan Fatih Erhan Fatih:
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
