İş Girişim\'den Obezite ve Yaşlanma Araştırması

Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (İş Girişim), Harvard Üniversitesi işbirliğiyle obezite ve yaşlanmaya bağlı hastalıklar için yeni tedavi çözümleri geliştirmeye yönelik Enlila biyoteknoloji girişimini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Girişim, Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarı ile sponsorlu araştırma anlaşması imzalamak üzere Enlila adlı girişimi kurdu.

Anlaşmalar, obezite ve yaşa bağlı hastalıkların tedavisine yönelik bilimsel çalışmaların klinik uygulamalara dönüştürülmesini hedefliyor.

Harvard Chan Fakültesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü Gökhan Hotamışlıgil'in 10 yılı aşkın süredir metabolizmanın temel biyolojisine dair yürüttüğü araştırmalar, yağ hücreleri tarafından salgılanan yeni hormonların hücresel enerji dengesine, inflamatuar süreçlere ve stres tepkilerine etkisini ortaya koydu.

Klinik öncesi modellemeler, bu hormonların hedef alınmasının metabolik esnekliğin geri kazanılmasının yanı sıra kronik inflamasyon, insülin direnci, tip 2 diyabet, ateroskleroz, karaciğer yağlanması ve astım gibi hastalıkların ele alınmasına yönelik olumlu sonuçlar doğurduğunu gösterdi.

İmzalanan sponsorlu araştırma sözleşmesi kapsamında, Enlila'nın Hotamışlıgil Laboratuvarı'nda yürütülecek 10 yıllık projeye yaklaşık 39 milyon dolar finansman sağlanacak. Enlila'nın sağladığı finansman, bilimsel çalışmaların sürdürülmesini ve Hotamışlıgil Laboratuvarı'nda elde edilen bilimsel bulguların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesini sağlayacak.

Anlaşmayla, Hotamışlıgil Laboratuvarı'nda yapılan mevcut keşiflere ilişkin lisans hakları Enlila'ya devredilirken, gelecekteki olası buluşlara yönelik haklar da güvence altına alındı.

"Yaşlandıkça metabolik esneklik ve uyum yeteneği kaybediliyor"

Açıklamada anlaşma töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Profesör Gökhan Hotamışlıgil, söz konusu fonun araştırmalara hız kazandıracağını belirterek, çalışmalara devam edilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Hotamışlıgil, "Yaşlandıkça metabolik esnekliğimizi ve uyum yeteneğimizi kaybediyoruz ve bu durum birçok hastalığın hızlanmasına yol açıyor. Laboratuvarım bu süreçlerde merkezi rol oynayan yeni metabolik hormon sistemleri tanımladı ve bunların klinik öncesi modellerde tedavi olarak kullanılma potansiyelini ortaya koydu. Bu fon, obezite ve yaşa bağlı hastalıklara yönelik çözüm arayışımıza destek ve ivme sağlayacak. Bu vizyonu ilerletme konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da bilim ve teknoloji alanında küresel çapta değer yaratacak işbirliğine imza attıklarını kaydetti.

Aran, "Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir." değerlendirmesini yaptı.

Enlila ile başlattıkları yolculuğun misyonları açısından büyük önem taşıdığını aktaran Aran, Harvard Üniversitesi ile kurulan işbirliğinin bilimin ve finansın gücünü akademi-sanayi ortaklığında buluşturarak sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın önünü açtığını vurguladı.

Aran, bilimsel bir keşfin, yaşlanmaya ve obeziteye bağlı kronik hastalıklara çözüm üretebilecek bir tedaviye dönüşmesinde rol almaktan büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortaklık, bizim için sadece bir yatırım değil, insanlığa umut veren bir vizyonun parçası olmak anlamına geliyor. Akademik çalışmalara paralel olarak, kurulan yeni biyoteknoloji girişimi Enlila sağlıklı yaşam için önemli potansiyele sahip buluşların tedaviye dönüşmesi için çalışacak. Harvard gibi dünyanın önde gelen bir bilim yuvasında Türk bilim insanlarının öncülüğünde doğan vizyonun, küresel sağlık ekosisteminde bir başarı hikayesine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz."

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol da biyoteknolojinin stratejik bir gelişim alanı olduğuna dikkati çekerek, bu alanda oyuncu olmanın, bilim sağlık, ekonomi gibi pek çok alanda değer yaratma fırsatı sunduğunu aktardı.

Enlila'nın, yaşlanma ve obezite kaynaklı kronik hastalıklara çözüm sunabilecek bir tedavinin geliştirilme sürecine Türkiye'den katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Aykol, "Türkiye merkezli ve dünya çapında uygulanabilecek bir tedaviye hayat veren bu girişime öncülük etmekten İş Girişim Sermayesi olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Böylesine benzersiz bir yapının içinde yer alarak, ülkemize, bilim dünyasına ve tüm insanlığa faydalı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.