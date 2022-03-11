İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri - Son Dakika
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İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri

11.03.2022 10:58
İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi işbirliği ile düzenlediği 'İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri' konulu eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi işbirliği ile düzenlediği 'İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri' konulu eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Prof. Dr. Muzaffer Koç tarafından verilen eğitime, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi, BUSKİ, Balıkesir, Bilecik ve Yalova belediyeleri ile bu illere bağlı ilçe belediyelerinden personeller katıldı. Prof. Dr. Muzaffer Koç, iş hayatının temelini oluşturan iş hukukunun tüm işletmeleri yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, iş kanunu ile ilgili birçok önemli noktayı ele aldı ve kamu hukuku açısından önemini anlattı.

Son mevzuat değişikliklerini ele alan Koç, iş sözleşmesi, iş süresi, fazla çalışma, yıllık izin, ihbar tazminatı, iş güvencesi, kıdem tazminatı, ücretli tatil ve izinler, iş sözleşmesinin sona ermesi, çalışma belgesi, toplu iş sözleşmesi, çalışma süresinden sayılan haller, ücret, ücretin ödenme şekli, ücretin ödenme yeri, avans ve telafi çalışma süresi gibi konuları ayrıntılarıyla işledi. - BURSA

İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri
İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri
İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri
İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri

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Marmara Belediyeler Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri - Son Dakika


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