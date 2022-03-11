İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi işbirliği ile düzenlediği 'İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri' konulu eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Prof. Dr. Muzaffer Koç tarafından verilen eğitime, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi, BUSKİ, Balıkesir, Bilecik ve Yalova belediyeleri ile bu illere bağlı ilçe belediyelerinden personeller katıldı. Prof. Dr. Muzaffer Koç, iş hayatının temelini oluşturan iş hukukunun tüm işletmeleri yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, iş kanunu ile ilgili birçok önemli noktayı ele aldı ve kamu hukuku açısından önemini anlattı.

Son mevzuat değişikliklerini ele alan Koç, iş sözleşmesi, iş süresi, fazla çalışma, yıllık izin, ihbar tazminatı, iş güvencesi, kıdem tazminatı, ücretli tatil ve izinler, iş sözleşmesinin sona ermesi, çalışma belgesi, toplu iş sözleşmesi, çalışma süresinden sayılan haller, ücret, ücretin ödenme şekli, ücretin ödenme yeri, avans ve telafi çalışma süresi gibi konuları ayrıntılarıyla işledi. - BURSA