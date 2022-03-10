İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atıyor - Son Dakika
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İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atıyor

10.03.2022 00:57
İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atıyor

Antalya'da 9-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek KOMATEK 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Antalya'da 9-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek KOMATEK 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışında konuşan Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, fuarın Antalya'da düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, "Antalya'nın neredeyse her ülkeden aktarmasız ulaşılabilen konumu, ağırlama ve organizasyon birikimi ve marka değeri, fuar ile diğer faaliyetlerimizde daha verimli geçmesini sağlayacak" dedi.

KOMATEK 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı, bu yıl zengin bir içerikle ziyaretçileriyle buluştu. Beş yıllık bir aradan sonra sektörün dev firmalarının büyük alıcılarla bir araya geldiği KOMATEK Fuarı'nın açılışı, Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 9-13 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, 17 bin m2 açık, 10 bin 250 m2 kapalı olmak üzere toplam 25 bin 000 m2 net stant alanı ve 200'ün üzerinde katılımcı firma ile 20 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyor.

"Antalya'da düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduk"

Fuarın açılışında bir konuşma yağan Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, birlik olarak fuarın Antalya'da düzenlenmesi büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Makine sektörü ihracatının yarısından fazlasının gerçekleştiği Avrupa ülkelerinden katılımcıların ziyaret ve ticaret için fuara geldiğine işaret eden Gencer, "Aynı sözleri son dönemde en hızlı ihracat artışı gerçekleştirdiğimiz Rusya, Ukrayna ve Türk Cumhuriyetlerinden buraya gelen müşterilerimiz için de söyleyebiliriz. Bu fuarın coğrafi konumunun avantajlarından kaynaklanan bölgesel yakınlığı nedeniyle orta doğu, kuzey Afrika ülkelerinden katılımcıların da yoğun ilgisini çekeceği kuşkusuzdur. Antalya'nın neredeyse her ülkeden aktarmasız ulaşılabilen konumu, ağırlama ve organizasyon birikimi ve marka değeri, fuar ile diğer faaliyetlerimizde daha verimli geçmesini sağlayacak" dedi.

"Sorunun kısa sürede müzakereler yoluyla çözümlenmesini umut ediyoruz"

2022 yılına makine sektörü olarak büyük umutla başladıklarını belirten Gencer, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların, petrol, kömür, doğalgazın yanı sıra demir, çelik ve metal fiyatlarına etki ettiğini ve tedarik zincirinde aksamalar yaşandığını kaydetti. Gencer, "Kısacası savaşın olumsuz etkileri giderek ağırlaşıyor. Sorunun kısa sürede müzakereler yoluyla çözümlenmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya makine sektörü için ilk 5 pazar içinde"

Gencer, Rusya'nın makine sektörü için ilk 5 pazarın içerisinde olduğuna işaret ederek "Rusya aynı zamanda son 2 yılda en hızlı büyüyen ihracat pazarımız. Geçtiğimiz yıl bu ülkeye yönelik makine ihracatımız ilk kez 904 milyon dolar seviyesine ulaşmış, Ukrayna'ya da 342 milyon dolar civarında ihracatla en önemli pazarlarımız arasında yer almaktadır. Geldiğimiz aşamada sektörümüz açısından sadece bu ülkede yerleşik müşterilerimiz için halen yapılmakta olan imalatlar, devam eden sevkiyatlar ve yeni siparişlere ilişkin büyük riskler ortaya çıkmıştır. Bu taaddütlerimizi mutlaka bilançolarımızla hasar olmadan yerine getirmeliyiz. Ülkemizin her iki ülkeyle ilişkilerini savaş ortamında dahi sürdürebilmesi çok bu nedenli çok önemli" diye konuştu.

" Türkiye'nin jeopolitik önemi ve Jeoekonomik gücünü bir kez daha ortaya koydu"

"Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin jeopolitik önemi ve Jeoekonomik gücünü bir kez daha ortaya koymuştur" diyerek sözlerine devam eden Gencer, bunun önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ilişkilerinde tam üyelik perspektifinde hareketlenme olacağına yönünde düşüncelerinin olduğunu ifade etti.

"Uluslararası piyasalardaki konumumuzu güçlendirdik"

Makine sektörü olarak son iki yılda 10 yıllık tarihsel ortalamaların çok üzerinde, yüzde 20 ve yüzde 21 oranında artış kaydettiklerini belirten Gencer, "Bu gelişime paralel olarak üretimiz son iki yılda yüzde 43 büyümüştür. Bu durumun küresel ölçekte çok ender rastlanan bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Aynı dönemde sektörün ihracat performansı da 2020 yılı üçüncü çeyreğinden başlayan ve geçtiğimiz yılın tamamında hızlanarak devam eden güçlü bir gelişme göstermiştir. Makine ihracatımız salgın öncesi 2019 yılına göre yüzde 17, 2020 yılına göre yüzde 24 artarak 23 milyar dolar seviyesine yükseldi. İş ve inşaat makineleri sektöründe de benzer gelişmeler kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yıl bu grup makinelerde 1,7 milyar dolar ihracat, 1,3 milyar dolar ithalat gerçekleştirdik. Yüzde 27'nin üzerinde yıllık ihracat artışı yaşadığımız bu dönemde, ciddi bir dış ticaret fazlası vererek uluslararası piyasalardaki konumumuzu güçlendirdik" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

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Antalya, İnşaat, Rusya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş makinaları sektörünün kalbi Antalya'da atıyor - Son Dakika


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