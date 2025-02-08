İş Sağlığı Eğitimi ve Sertifikası Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İş Sağlığı Eğitimi ve Sertifikası Geliyor

İş Sağlığı Eğitimi ve Sertifikası Geliyor

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş sağlığı sorumlusunu belirledi.

08.02.2025 16:17
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, iş yerinde yetkili veya çalışanın eğitimle sertifika alacağını, 50'den az çalışanı olan ile az tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği sorumlusu olacağını söyledi.

Kartaloğlu, bir otelde düzenlenen 60. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı'nda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kendilerine çok sorular geldiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuda eğitim açacağını aktaran Kartaloğlu, "İş yerinde yetkili veya çalışan, eğitimle sertifika alacak, 50'den az çalışanı olan ile az tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği sorumlusu olacak." dedi.

Bu yöntemle sorunun çözülmeye çalışıldığını vurgulayan Kartaloğlu, "Dün bununla ilgili yazı bize geldi, biz de paylaştık. Şimdilik bu sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de (TOBB) bu anlamda çalışmaları oldu." diye konuştu.

Kartaloğlu, yerli malı tespiti ve oranına ilişkin yaklaşık iki hafta önce bir tebliğ yayınlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, tebliğin eski halinde yoktu, biz bunun için çok ciddi emek verdik. Orada mali uzman tanımı var. Mali uzman kimdir belli değildi, eski tebliğde sadece eksper olarak tanımlanıyordu ve burada TOBB ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) yetkiler verilmişti. Yerli malı oranının tespitinde mali uzman tanımı yapıldı ve mali uzman sadece mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak tanımlandı. Bu konudaki eğitim yetkisi de TÜRMOB'a verildi."

Sürdürülebilirlik uzmanlığının ve denetçiliğinin meslekleri açısından önemli kazanım olduğunu dile getiren Kartaloğlu, "Sürdürülebilirlik denetçileri sadece mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler arasından, bağımsız denetim yetkisine sahip olanlar arasından olacak. Bir sınav süreci var şu anda; sürdürülebilirlik sınavı." dedi.

Karadeniz ile Karadeniz'e kıyısı olan 25 ilin oda başkanları ve yöneticilerinin yer aldığı toplantıya, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Yerli Malı, Ekonomi, giresun, Eğitim, Son Dakika

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