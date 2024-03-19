İş Sanat, Cumhuriyetin 100. Yılı Sergisini Son Kez Ziyaretçileriyle Buluşturuyor

İş Sanat, Cumhuriyetin 100'üncü Yılı vesilesiyle İstanbul Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açtığı 'Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları' sergisi Mart ayında son kez ziyaretçileriyle buluşuyor.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarını anlatan sergi, açıldığı günden bugüne kadar 510 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz" sözünden ilhamla ortaya konan sergi, ilk günden bu yana halktan büyük bir ilgi gördü. Müze ücretsiz ziyaret edilebilir.
Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk'ün küratörlüğünü üstlendiği sergide Türkiye İş Bankası Müzesi'nin arşivi başta olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşiv öğesi yer alıyor; ayrıca aile yadigarlarından ödünç olarak müzeye verilen belgeler, fotoğraflar, filmler ve objeler sergileniyor. Tüm bunlara ek olarak, İş Bankası'nın Cumhuriyet'le yaşıt tarihi, kronolojik olarak kısa bir özetle ziyaretçiyle buluşuyor. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Yaşasın Cumhuriyet sergisini gezme fırsatını yakalamak için son tarihler İstanbul için 31 Mart, Ankara içinse 24 Mart. - İSTANBUL
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