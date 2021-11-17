İşçi dövizlerinin bu yıl yüzde 7,3 artması bekleniyor

Dünya Bankası, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerinin 2021'de yüzde 7,3 artarak 589 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, işçi dövizlerinin bu yıl güçlü artış göstermesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelere yapılan havalelerin 2021'de yüzde 7,3'lük artışla 589 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İşçi dövizlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel durgunluğa rağmen geçen yıl sadece yüzde 1,7 azaldığı hatırlatılan açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelere işçi dövizi akışının, doğrudan yabancı yatırım ve denizaşırı kalkınma yardımlarının toplamını geçmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, göçmenlerin ihtiyaç anında ailelerine destek olma kararlılığı, Avrupa ve ABD'deki mali teşvikler ve istihdam destek programlarının işçi dövizlerinde beklenen güçlü büyümeye katkıda bulunan faktörler olacağı aktarıldı.

İşçi dövizlerinin çoğu bölgede güçlü bir büyüme kaydettiği vurgulanan açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 21,6, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 9,7, Güney Asya'da yüzde 8, Sahra Altı Afrika'da yüzde 6,2, Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 5,3 arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Doğu Asya ve Pasifik'te ise işçi dövizlerinin yüzde 4 düştüğü belirtildi.

İşçi dövizlerinin, küresel makroekonomik tahminlere paralel olarak 2022'de yüzde 2,6 oranında büyümeye devam etmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Kovid-19 vakalarının yeniden artması ve karantina önlemlerinin yeniden uygulanmasının görünüme yönelik en büyük aşağı yönlü riski oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, ekonomiler toparlanırken mali teşvik ve istihdam destek programlarının sona ermesinin de işçi dövizi akışını azaltabileceği bildirildi.