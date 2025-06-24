İşçi Sözleşmeleri İçin İkinci Teklif Yolda - Son Dakika
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Ekonomi

İşçi Sözleşmeleri İçin İkinci Teklif Yolda

İşçi Sözleşmeleri İçin İkinci Teklif Yolda
24.06.2025 16:47
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Bakan Işıkhan, kamu işçilerine bu hafta ikinci teklifin iletileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde ikinci tekliflerini bu hafta işçi tarafına ileteceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) 33'üncü yıl dönümü programına katıldı. Buradaki programın ardından Işıkhan, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

"Bu hafta içerisinde de ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz"

Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam ettiğini belirterek, TÜİS aracılığıyla ilk teklifi geçen hafta TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduklarını hatırlattı. Işıkhan, "Bu hafta içerisinde de İnşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiğimiz nokta bu. Özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik ve toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu süreç İnşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Kamu görevlilerinin taleplerini Ağustos ayında masaya yatıracağız"

Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşçi Sözleşmeleri İçin İkinci Teklif Yolda - Son Dakika

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