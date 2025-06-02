ISG, Türkiye'nin En Değerli Markaları listesinde 69. sırada

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Brand Finance tarafından hazırlanan " Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u küresel bir hava ulaşım merkezine dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışan ISG, dinamik ekosistemiyle ulusal ekonomiye katkı sunmayı sürdürüyor.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'nin bu yılki "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" araştırmasında ISG, 8 basamak çıkarak 77'den 69'unculuğa yükseldi.

Brand Finance, pazarlama ile finans arasında köprü kurma amacıyla markaların finansal değerini hesaplayarak her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını ülke ve sektör bazında sıralıyor.