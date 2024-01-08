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İŞKUR, 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti - Son Dakika
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İŞKUR, 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2023 yılında Türkiye'nin işgücü piyasasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini belirtti.

İŞKUR, 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
08.01.2024 - 10:02,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR istihdam verilerini paylaşarak, "2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu olan İŞKUR'un, Türkiye'nin işgücü piyasasında 2023 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, istihdam verilerini de açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 işyeri ziyareti yaptık. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Vedat Işıkhan, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞKUR, 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti - Son Dakika


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