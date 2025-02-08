İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başlıyor

Ekonomi

Öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve geleceğe ilk adımı atmalarını sağlayan, öğrencilerin iş hayatına katılımlarını kolaylaştırarak, mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olan 'İŞKUR Gençlik Programı' başvuruları 10 Şubat tarihi itibarıyla Muğla'da başlıyor. Gençler için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programında Devlet Üniversiteleri ile iş birliği içinde öğrenciler iş gücü piyasasıyla tanıştırılacak.

Muğla'da, İŞKUR ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile toplam Bin 268 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi; Teknoloji Destek Hizmetleri, Kuluçka Merkezi Operasyonları, Teknoloji Transfer Ofisi, Laboratuvar ve Araştırma, Kültür-Sanat Etkinliklerinin Organizasyonu, Kariyer Gelişim, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Projeleri, Engelsiz Kampüs Uygulamaları, Uluslararası Öğrenci Entegrasyon, Dijital İçerik Geliştirme, İdari Birim, Kütüphane ve Dokümantasyon, Ağaçlandırma ve Peyzaj gibi faaliyetlerin desteklenmesinde görev alacak. Program başvuruları 10-14 Şubat tarihleri arasında alınacak. Program 24 Şubat Pazartesi başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sonlanacak.

Programa; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan, son bir aydır sigortalı uzun vadeli sigortaya sahip olmayan, işsizlik ödeneği almayanlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri başvurabilecek. (Uzaktan eğitim alan, açık öğretim okuyan öğrenciler başvuru yapamayacak olup, üniversitenin aktif öğrencileri başvurabilecek.) Öğrencilerin programa katılım durumlarına göre, günlük net Bin 83 TL ödeme ayda 14 gün katılım halinde 15 bin 162 TL aylık ödeme yapılacak. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası, Meslek Hastalığı ve İş Kazası Sigorta Primleri ödenecek. 10 Şubat tarihi itibarıyla başvurularının alınmaya başlayacağı programlara; e-Devlet, İŞKUR e-şube, Alo 170, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden başvuru yapılacak. İŞKUR Gençlik Programı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün ve 22,5 saat çalışacak. - MUĞLA