İŞKUR yetkilileri SGK ve mali müşavirlerle bir araya geldi - Son Dakika
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İŞKUR yetkilileri SGK ve mali müşavirlerle bir araya geldi

25.03.2022 19:10
İŞKUR yetkilileri SGK ve mali müşavirlerle bir araya geldi

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK) ortaklaşa hazırladıkları teşvik, destek ve kayıt dışı istihdamın yaptırımları hakkında Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasında bir toplantı düzenlendi.

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK) ortaklaşa hazırladıkları teşvik, destek ve kayıt dışı istihdamın yaptırımları hakkında Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasında bir toplantı düzenlendi.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının toplantı salonunda yapılan toplantıya Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Ali Aslan, Şube Müdürü Hanife Beyaz, İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abidin Göksoy, Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri Mehmet Gani Dalkılıç, Memduh Akbaş ve Mehmet Şerif Çati, Tahakkuk ve Tahsilat Servisi Yetkilisi Muhammed Zahid Abik katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin, kurum amirlerinin oda ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını, üyelerinin iş ve işlemlerini mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi noktasında toplantının önemine değindi. Şahin, işbirliği noktasında oda olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları üyeleri için yerine getireceklerini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abidin Göksoy da, Van'da kayıt dışı istihdamın boyutları, nedenleri ve sonuçlarıyla çok yönlü yapısal bir sorun olduğunu, yapılan analizler neticesinde de önümüzdeki dönemde kayıt dışı istihdamla ilgili en önemli riskin işsizlik sorunu tetikleyeceğini belirtti.

Van İŞKUR İl Müdür Vekili Ali Aslan ise salgın döneminden bugüne en güçlü ve önemli paydaşlarından olan odanın mensuplarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "İşbirliğimizi arttırmayı ve üye muhasebecilerimizi, mali müşavirlerimizi her daim bilgilendirmeyi hedef biliyoruz. Bu bağlamda kayıt dışı istihdam çok yönlü bir sorun olmasından dolayı kayıt dışı istihdamla mücadelede sadece denetime odaklanma yerine tüm paydaşların kapsamlı ve uyumlu bir şekilde çalışması gerekir" dedi.

Seminer, daha sonra İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar ile Sosyal Güvenlik Denetmeni Mehmet Gani Dalkılıç'ın soru cevap şeklinde gerçekleştirdikleri sunumlarla tamamlandı. - VAN

İŞKUR yetkilileri SGK ve mali müşavirlerle bir araya geldi

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Sosyal Güvenlik Kurumu, İbrahim Şahin, İŞKUR, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İŞKUR yetkilileri SGK ve mali müşavirlerle bir araya geldi - Son Dakika


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