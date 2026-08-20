İslahiye\'de Üzüm Hasadı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen, sofralık olarak tüketilen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen 'hatun parmağı' ve Antep karası üzümünün hasadı başladı. Hasada İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk de katıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen 'hatun parmağı' ve Antep karası üzümünün hasadı başladı. İlçede üreticilerin uzun süredir emek verdiği bağlarda yetiştirilen üzümler, üreticiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlandı. Olgunlaşan üzümleri tek tek keserek kasalara yerleştiren üreticiler, sofralarda yer alan çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuyor. Hasat sırasında üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Emre Oğuztürk, bağlarda incelemelerde bulunarak üreticilere sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

"İlçemizde üzüm üretimi önemli bir yer teşkil ediyor"

İslahiye ilçesinde üzüm üretiminin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, "Bugün çiftçilerimizin aylar süren emeğinin karşılığının sonucu olarak bu hasat sezonunu birlikte açmış bulunuyoruz. Rabbim inşallah ürünümüzü bol, hasadımızı bereketli eylesin. Geçimini buradan temin eden kardeşlerime de hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum. Ülkemiz, tarım üretimi konusunda oldukça ileri safhada. İlçemizde de üzüm üretimi önemli bir yer teşkil etmekte. Bizlerde hem ürün miktarımızın, hasat miktarımızın artması, ürünümüzün çeşitlenmesi ve ürün kalitemizin artması konusunda çeşitli çalışmalar yapacağız. Hasat sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.