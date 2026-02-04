İslam Memiş\'ten altın fiyatları için kritik tahmin! Rakam bile verdi

Altın piyasasında rekorların ardından yaşanan sert düşüşlerin yerini yeniden yükseliş aldı. Dün toparlanma sinyalleri veren altın, yeni güne de yükselişle başladı. Ons altın 5 bin dolar seviyesinin yeniden üzerine çıkarken, yatırımcıların gözü önümüzdeki günlerde piyasalarda yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.

İSLAM MEMİŞ'TEN "MANİPÜLASYON" VURGUSU

Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketlerin arkasında hala yoğun bir manipülasyon süreci olduğunu vurguladı. Memiş, piyasalarda sert düşüş ve yükselişlerin henüz sona ermediğini belirterek, "Manipülasyon piyasası devam ediyor. Dün de ifade ettiğimiz gibi bu süreç 1 hafta ile 10 gün arasında sürebilir" dedi.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altının 5.080 dolar seviyesini kritik bir direnç olarak işaret eden Memiş, şu anda fiyatların 5.065 dolar civarında seyrettiğini söyledi. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 5.200 doların gündeme gelebileceğini belirten Memiş, fiyatlamalarda ABD'nin İran'a yönelik olası bir müdahalesinin yakından takip edildiğini ifade etti. Memiş, "Önümüzdeki 48 saat içinde Trump'tan bir açıklama bekleniyor. Bu konu piyasalar için bir bahane olarak kullanılabilir" diye konuştu.

GERİLİM DÜŞERSE...

Ancak olası bir uzlaşma ya da gerilimin düşmesi durumunda ons altında yeniden 4.800 dolar seviyesinin destek olarak öne çıkabileceğini belirten Memiş, kısa vadede 4.800 – 5.200 dolar bandında dalgalı bir seyir beklediklerini kaydetti.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ TAKİBİ SÜRÜYOR

Gümüş fiyatlarına da değinen İslam Memiş, pazartesi günü 71 dolara kadar gerileyen gümüşün 87 dolar seviyesine toparlandığını hatırlattı. Bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların doğru bir hamle yaptığını söyleyen Memiş, gümüşte yukarı yönlü hareketlerde 95 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu vurguladı.

* Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.