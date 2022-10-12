Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar - Son Dakika
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Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar

12.10.2022 21:17

İsmini Meta olarak değiştiren Facebook, yeni nesil VR/AR gözlüğü Meta Quest Pro'nun tanıtımını yaptı. Facebook'un metaverse platformu Horizon'a da bağlanabilen yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünün fiyatı 1.499 dolar (Yaklaşık 28 bin TL) olarak açıklandı. Meta Quest Pro'nun rakiplerine göre en pahalı ürünlerden biri olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl düzenlediği etkinlikte adını Meta olarak değiştiren Facebook, sanal gerçeklikte atağa kalktı. Meta Connect 2022 etkinliğinde yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtan Facebook, bu alanda iddialı olduğunu ortaya koydu.

OTELDE UNUTULMUŞTU

Metaverse teknolojilerine doğru yönelen, sanal gerçeklik artırılmış başlıklarını da üreten şirket, Meta Quest Pro gözlüğü tanıttı. Geçtiğimiz haftalarda otelde unutulduğu ortaya çıkan gözlüğe ilişkin bazı detaylar medyaya yansımıştı.

Facebook'tan yeni nesil metaverse gözlüğü: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar

DIŞ ORTAMI SENSÖRLERLE ANALİZ EDİYOR

Meta Quest Pro, bizzat CEO Mark Zuckerberg tarafından tanıtıldı. 722 gram ağırlığa sahip olan gözlükte kablosuz kontrol ekipmanı bulunuyor. Dış ortamı sensörlerle analiz edebilen AR/VR gözlüpğnde Snapdragon XR2 Plus işlemcisi kullanıldı. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunan gözlükte iki adet 800×1920 piksel 90 Hz LCD ekran yer alıyor. Maksimum 2 saate kadar kablosuz kullanılan gözlüğün kabloyla daha verimli olduğu kaydedildi. Meta Quest Pro'nun kablolu kullanıldığında bir önceki nesil olan Quest 2'den yüzde 50 daha iyi çalıştığı belirtildi.

Facebook'tan yeni nesil metaverse gözlüğü: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Kişinin içinde bulunduğu ortamı tarayarak Meta'nın sanal evreni Horizon'a taşıyabilen gözlüğün fiyatı ise dudak uçuklattı. Satış fiyatı 1499 dolar olan cihaz, en pahalı muadillerden biri olarak öne çıktı.

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Son Dakika Ekonomi Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar - Son Dakika
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