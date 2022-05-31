İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı - Son Dakika
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İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı

31.05.2022 16:04
İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2021 yılı sonuçlarına göre Manisa'dan 24 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2021 yılı sonuçlarına göre Manisa'dan 24 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listeye yer alan firmaları tebrik etti.

İSO tarafından 1993 yılından bu yana her yıl yapılan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2021 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan veriler göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı.

İSO 500 listesinde yer alan 24 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 11 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 13 firmamızla birlikte devler liginde Manisa'dan 24 firmamız yer aldı" dedi.

Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Yılmaz, "Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ediyorlar. Dünya ekonomisi çok zorlu dönemlerden geçti. Koronavirüs ile birlikte yaşanan ekonomik daralmanın yaralarını yeni yeni sararken Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta ekonomimizi olumsuz etkiledi. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz çarklarını döndürmeye devam etti. Böylesine özel ve zorlu bir dönemde İSO 500 Listesinde yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor. Zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı koymaya çalışan, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan sanayicilerimizi, firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı
İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı
İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı

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Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı - Son Dakika


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