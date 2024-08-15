İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Enflasyon muhasebesi reel sektöre haksız vergi oluşturacak - Son Dakika
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Ekonomi

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Enflasyon muhasebesi reel sektöre haksız vergi oluşturacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyon muhasebesine yönelik değerlendirmede bulundu. Bahçıvan, enflasyon muhasebesinin reel sektör ve sanayici açısından haksız bir vergi oluşturacağını belirtti.

15.08.2024 13:18
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyon muhasebesine yönelik değerlendirmede bulundu.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ağustos ayı içinde yayınlanan bir kararla bu ay uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin özellikle reel sektör ve sanayici açısından haksız bir vergi oluşturacağı net bir şekilde görülmektedir." ifadesini kullandı.

Hükümet tarafından uygulanmakta olan Orta Vadeli Programın sabırla ve başarıyla adım adım ilerlediği bir dönemde, sanayicinin finansal kısıtlar ve zorluklarla, yükselen maliyetlerle, giderek daha da zorlaşan rekabet koşullarıyla ve istihdam ortamının zorlayıcı faktörleriyle verdikleri mücadeleye karşın bu programın en büyük yükünü çektiklerini kaydeden Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ülkesine ve ülkesinin geleceğine güvenip, karşılığı bu boyutuyla ancak orta ve uzun vadede alınacak olan yatırımların bir gelir ve kazanca ulaşmadan, adeta bir varlık değerlendirmesi vergisi altında enflasyon muhasebesinin uygulanacak olmasının, vergi prensipleri ile uyuşmadığını düşünüyorum.

Kaldı ki yaz aylarının tam ortasında bulunmamız münasebetiyle gerek mali müşavirlerin gerekse muhasebe kadrolarının yılın bu en sıkışık dönemlerinde sağlıklı bir değerlendirme yapmaları da mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla yılın bu en hassas döneminde getirilecek böyle bir yükün, böyle bir uygulamanın, Maliye tarafından hedefine ulaşıp ulaşmayacağına dair de şüphelerimiz bulunmaktadır.

Reel sektörün içinden geçmekte olduğu zorlu koşullar düşünülerek; karşılaştığımız enflasyon muhasebesinin tüm yönleriyle gözden geçirilerek sanayicimizi rahatlatacak bir aklıselim kararın beklentisi içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Enflasyon muhasebesi reel sektöre haksız vergi oluşturacak - Son Dakika

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