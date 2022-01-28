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İspanya ekonomisi 2021'de yüzde 5 büyüdü - Son Dakika

İspanya ekonomisi 2021'de yüzde 5 büyüdü

28.01.2022 15:05
İspanya ekonomisi 2021'de yüzde 5 büyüdü

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ekonominin 2021'de bir yıl öncesine oranla yüzde 5 büyüdüğünü bildirdi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ekonominin 2021'de bir yıl öncesine oranla yüzde 5 büyüdüğünü bildirdi.

Son 21 yılın en yüksek seviyesinde ekonomik büyüme gerçekleştiren İspanya, buna rağmen hükümetin yüzde 6,5'lik büyüme tahmininin gerisinde kaldı.

Ekonomi Bakanlığı kaynaklarından İspanyol basınına yapılan değerlendirmede, "yüksek enerji fiyatları, Omicron varyantı ve jeopolitik gelişmelere rağmen 2021'i önemli bir büyüme ile kapatan İspanya'nın 2022 ve 2023'te de en çok büyüyen ekonomilerden biri olacağı" görüşüne yer verildi.

INE'ye bağlı Aktif Nüfus Anketi (EPA) ise İspanya'nın 2021'de 840 bin 700 istihdam yaratarak toplam istihdam sayısının 20,2 milyona çıktığını ve bunun son 13 yılın en yüksek seviyesi olduğunu bildirdi.

İspanya'da 2020'de yüzde 16,13 olan işsizlik oranı 2021'de yüzde 13,33'e geriledi.

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Ekonomi Bakanlığı, İspanya, Omicron, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanya ekonomisi 2021'de yüzde 5 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İspanya ekonomisi 2021'de yüzde 5 büyüdü - Son Dakika
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