İspanya, Orta Doğu'daki Enerji Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, Orta Doğu'daki Enerji Saldırılarını Kınadı

19.03.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya hükümeti, Orta Doğu'daki kritik enerji altyapılarına yönelik saldırıları kınayarak bunların derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından, Orta Doğu'daki kritik enerji altyapılarına yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İspanyol hükümeti, İran'ın Güney Pars kentine yönelik İsrail saldırısı ve Körfez ülkelerindeki enerji altyapısına yönelik İran saldırıları ile son olarak Katar'daki Ras Laffan'ın bombalanması gibi kritik enerji altyapılarına yönelik saldırıları şiddetle kınıyor. Bu saldırılar, öngörülemeyen insani ve çevresel sonuçları olan çatışmada yeni bir tırmanışı temsil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Enerji altyapısına yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve masum sivillerin hayatını tehdit etmektedir." denilen açıklamada, tüm taraflara itidalli olmaları çağrısı yapıldı."

İran'ın, Körfez ülkelerinde doğal gaz tesisleri veya petrol rafinerilerinin yakınında yaşayan halka yönelik tahliye uyarısı, "yasa dışı, haksız ve yerine getirilmesi imkansız" olarak nitelenen açıklamada, "İran'ın bu uyarılarla uluslararası hukuka göre açıkça yasa dışı olan saldırıları kasten gerçekleştirme niyetini gösterdiği" belirtildi.

Açıklamada, İspanya hükümetinin, "Körfez ülkelerinin durumu acilen yatıştırma çabalarını" desteklediği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Madrid, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:23:23. #.0.5#
SON DAKİKA: İspanya, Orta Doğu'daki Enerji Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.