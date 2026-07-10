Isparta'da Gül Çiçeği Rekoltesi Artış Gösterdi

Isparta'da 2026 yılı gül çiçeği alım kampanyasının tamamlanmasıyla bölgede yaklaşık 17 bin tonluk rekolteye ulaşıldı ve son 10 yılın en verimli sezonlarından biri yaşandı.

Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl dekar başına verimin önceki yıllara göre önemli ölçüde arttığını söyledi.

Tarlalarda geçen yıla kıyasla yüzde 50 ila 70 arasında daha fazla çiçek hasat edildiğini belirten Işıdan, "Geçmiş 10 yıla baktığımızda en verimli sezonlardan birini yaşadık. Isparta ve bölgesinde yaklaşık 17 bin ton gül çiçeği hasat edildiğini gözlemliyoruz." dedi.

Hasadı tamamlanan gül çiçeklerinin gül yağı, gül suyu ve gül konkreti üretiminde değerlendirildiğini ifade eden Işıdan, elde edilen ürünlerin parfümeri ve kozmetik sektörüne hammadde olarak sunulacağını, 2026-2027 döneminde de pazarlanacağını kaydetti.

Sezon başında üreticilere kilogram başına 80 lira taban fiyat açıklandığını hatırlatan Işıdan, ödemelerin büyük bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Üreticilerin ürün bedellerinin büyük kısmının bu hafta kooperatifler aracılığıyla ödendiğini aktaran Işıdan, kalan ödemelerin de önümüzdeki hafta tamamlanacağını belirtti.

Pazarlama sürecinin başarılı geçmesi halinde üreticilere ek ödeme yapılmasının da gündemde olduğunu dile getiren Işıdan, yönetim kurulunun satış performansına göre bu konuyu değerlendireceğini ifade etti.

Geçen yıl gül yağının kilogramının 12 bin avro seviyesinde satıldığını anımsatan Işıdan, bu yıl da aynı seviyeyi hedeflediklerini söyledi.

Işıdan, 12 bin avroluk fiyatın doğal gül yağı için sektörce kabul gören önemli seviyelerden biri olduğunu belirterek, daha yüksek fiyatların sentetik ürünlere yönelimi artırabileceğini, bu nedenle görüşmelerin bu fiyat üzerinden sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.