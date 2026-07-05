Isparta\'da Gül Ekonomisi

Isparta'da özenle toplanan güller, fabrikalarda ve gülhanelerde işlenerek katma değere dönüştürülüyor.

Türkiye'nin yağlık gül üretiminde öne çıkan kenti Isparta'da, mayıs sonundan bu yana günün ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, hasat ettikleri gülleri fabrikalara ve gülhanelere ulaştırıyor.

Geleneksel yöntemlerle ve modern üretim teknikleriyle işlenen yağlık güllerden, kozmetik ve parfümeri sektöründe yoğun olarak kullanılan gül yağı ile gül suyu elde ediliyor. Isparta gülü, başta parfüm, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri olmak üzere birçok alanda değerlendirilirken hem iç piyasada hem de ihracatta önemli ekonomik değer oluşturuyor.

Kentte her hasat döneminde binlerce üretici ve işletme, gülün ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde yaklaşık 8 yıldır gül suyu üretimi yapan Muhammet Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOSGEB desteğiyle evinin bahçesinde kurduğu işletmede tek distilasyon (tek damıtma) yöntemiyle yağlı gül suyu ürettiğini söyledi.

Toplanan güllerin aynı günde işlenmesi kaliteyi artırıyor

Sabah erken saatlerde toplanan güllerin aynı gün işlenmesinin ürün kalitesini artırdığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinde toplanan gül çiçeklerimiz gülhaneye getiriliyor. Burada çuvallardaki güller bakır gül kazanlarımızın içerisine alınıyor. Oran olarak 3 litre suya 1 kilogram gül kullanıyoruz. Kazanlarımız 50 kilogram gül alıyor ve içerisinde 150 litre su bulunuyor. Yaklaşık 2 saat süren damıtma işleminin ardından gül suyumuz elde ediliyor. Gül suyu üretimi sırasında çok az miktarda gül yağı da ortaya çıkıyor. Biz tek distilasyon yöntemiyle yağlı gül suyu üretiyoruz. Bu da ürünümüzün birinci kalite olmasını sağlıyor. Ürettiğimiz gül suyunu önce tanklarımızda dinlendiriyor, ardından dolumhanemizde şişeleyerek satışa hazır hale getiriyoruz."

Kaya, ürünlerinin büyük bölümünü yurt içi pazarına sunduklarını, son dönemde ihracata da başladıklarını ifade ederek başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderdiklerini dile getirdi.