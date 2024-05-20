Isparta'da Gül Hasadı Erken Başladı, Yüksek Rekolte Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Isparta'da Gül Hasadı Erken Başladı, Yüksek Rekolte Bekleniyor

Isparta\'da Gül Hasadı Erken Başladı, Yüksek Rekolte Bekleniyor

Isparta'da havaların sıcak olması nedeniyle bir ay erken başlayan gül hasadında geçen yıla göre yüksek rekolte bekleniyor. Dünya gül yağı üretiminin yüzde 60'ının yapıldığı kentte güllerin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Geçen yıla göre daha iyi bir sezon beklenen Isparta'da, 12 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor.

20.05.2024 10:49
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Isparta'da havaların sıcak olması nedeniyle bir ay erken başlayan gül hasadında geçen yıla göre yüksek rekolte bekleniyor.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888 yılında Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği gül, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı oldu.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı kentte güllerin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Sabahın erken vakitlerinde gül bahçelerine giden işçiler, özenerek topladıkları çiçekleri, bölgedeki fabrikalara çeşitli vasıtalarla naklediyor.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, AA muhabirine, havaların sıcak gitmesi nedeniyle geçen yıllara göre hasadın bu yıl erken başladığını söyledi.

Yağmurların etkili olması durumunda hasat sürecinin uzayacağını belirten Işıdan, geceleri ani sıcaklık düşüşlerinin bazı gül bahçelerinde zarara yol açtığını kaydetti.

Önceki yıla ait hesapların tamamlanmasıyla üreticilerin geçen yıl aldıkları bedele 4,57 lira zam yapıldığını vurgulayan Işıdan, "Isparta bölgesinde ortalama her yıl 13-14 bin ton gül çiçeği rekoltesi oluyor. Geçen yıl üretim bu rakamların altındaydı. Bu sene ise geçen seneye göre daha iyi bir sezon bekliyoruz. 12 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz." dedi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da hasadın, her yıl Keçiborlu ilçesi Ardınçlı köyünden başladığını ifade etti.

Keçiborlu'daki bahçelerde hasadın yüzde 50'sinin tamamlandığını dile getiren Selçuk, "Rakımı yüksek olan köylerde hasadımız henüz başlamadı. Geçen yıllara göre güzel bir sezon bekliyoruz. 12-13 bin ton rekolte beklentimiz var." diye konuştu.

Bahçede gül toplayan Seher Oktar, kızının bahçesine yardıma geldiğini anlattı.

Normalde haziranda başlayan hasadın bu yıl havalar sıcak gittiği için erken başladığını aktaran Oktar, "Olanı topluyoruz, Allah bereket versin. Sabah 6'da bahçede oluyoruz. Toplanan gülleri çuvallara koyuyoruz ve fabrikaya götürüyoruz. Fabrikada da gül yağı olarak dünyaya servis ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Isparta'da Gül Hasadı Erken Başladı, Yüksek Rekolte Bekleniyor - Son Dakika

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