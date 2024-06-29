Isparta'da Gül Hasadı Tamamlandı, 95 Milyon Dolarlık İhracat Hedefleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Isparta'da Gül Hasadı Tamamlandı, 95 Milyon Dolarlık İhracat Hedefleniyor

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, hasadı tamamlanan gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gülün kentte yaklaşık 10 bin civarında ailenin geçim kaynağı olduğunu belirtti. Gül hasadının Isparta ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Selçuk, bu sezon yaklaşık 12 bin ton rekolte elde edildiğini ve bu ürünler sayesinde Isparta'nın yaklaşık 1,2 milyar lira gelir elde etmesinin beklendiğini söyledi. Ayrıca, gül ürünlerinin Fransa, Hollanda, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde alıcı bulduğunu ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

29.06.2024 16:11
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Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, hasadı tamamlanan gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere, gülün kentte yaklaşık 10 bin civarında ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Isparta'da 38 dönüm arazide gül yetiştirildiğini belirten Selçuk, mevsim şartlarından kaynaklı bu yıl nisanda açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini aktardı.

Gül hasadının Isparta ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Selçuk, "Bu sezon yaklaşık 12 bin ton civarında rekoltemiz oldu. Güllerimiz fabrikalarda işlendi. Gül suyu, gül yağı vb. ürünler elde ettik. Bu ürünler sayesinde Isparta'mızın yaklaşık 1,2 milyar lira gelir elde etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

95 milyon dolar ihracat beklentisi

Gül hasadının ardından pazarlama çalışmalarının başladığını vurgulayan Selçuk, "Bu yıl hedefimiz yaklaşık 95 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı bekliyoruz. Gülbirlik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası ve başka büyük firmalarla yurt dışı gezileriyle ihracat rakamını artırmaya çalışıyoruz. Genelde Fransa, Hollanda, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde bizim gül ürünümüz alıcı buluyor ve ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Isparta'da Gül Hasadı Tamamlandı, 95 Milyon Dolarlık İhracat Hedefleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Gül Hasadı Tamamlandı, 95 Milyon Dolarlık İhracat Hedefleniyor - Son Dakika
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