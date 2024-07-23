Isparta'nın Deregümü Köyü'nden Avrupa ve Orta Doğu'ya domates ihracatı

Ekonomi

Isparta'nın Deregümü köyünde seralarda üretilen domatesler, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu Deregüme köyünde karanfil ve gülün yanı sıra yaklaşık 1000 dönümlük örtü altında domates üretimi de yapılıyor.

Kentin ekonomisine katkı sağlayan köy, 4 bin kadar kişiye iş imkanı sunuyor.

Bölgedeki seralarda yetiştirilen domateslerin yüzde 20'si yurt dışına gönderiliyor.

Deregümü domatesleri, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan'ın yanı sıra Orta Doğu'ya ihraç ediliyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Isparta'da 20 bin ton domates rekoltesi beklendiğini, bunun 15 bin tonunun Deregümü köyünden sağlanacağını söyledi.

Domates hasadının 2 hafta önce başladığını belirten Selçuk "Hava şartları uygun giderse kasımın sonuna kadar sezonun devam etmesini bekliyoruz." dedi

Selçuk, domates üretiminin ve ihracatının kentte her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Tam olgunlaşmamış yeşil domatesler Orta Doğu ülkelerine gidiyor. Yeşil domatesler gittiği ülkeye varıncaya kadar kızarıyor. Olgunlaşmış domateslerimiz de iç piyasada alıcı buluyor." diye konuştu.

Deregümü köyü Muhtarı Gökhan Toprakçı da yılda yaklaşık 3 bin ton domates ihraç edilen köylerinde 12 ay boyunca işsizlik sorunu bulunmadığını kaydetti.