Isparta'ya Yeni Bir Değer: Kirazlıtepe Kafe Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Isparta'ya Yeni Bir Değer: Kirazlıtepe Kafe Açıldı

Isparta\'ya Yeni Bir Değer: Kirazlıtepe Kafe Açıldı

Isparta Belediyesi tarafından Kirazlıdere ve Andık'ın ardından Kirazlıtepe Kafe, 18 bin 538 metrekarelik alanda hizmete açıldı. Açılışta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de yer aldı.

04.11.2024 10:30  Güncelleme: 10:32
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Isparta'nın tarihine, doğal zenginliklerine ve göz alıcı güzelliklerine bir inci tanesi daha eklendi. Kirazlıdere, Andık'ın ardından Kirazlıtepe Kafe'de Isparta Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi de katıldı.

2019 yılında göreve gelen, Isparta'yı her yönüyle ileriye taşımak ve her bir köşesini canlandırmak adına güçlü bir irade ortaya koyan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin yıllardır atıl kalan, göz ardı edilen noktalarına dokunarak bu bölgeleri hak ettiği değere kavuşturmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kirazlıdere ve Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanının ardından Kirazlıtepe Kafe de hizmete açıldı.

Kirazlıdere Kafe 18 bin 538 metrekarelik geniş bir alan üzerine kuruldu, üç katlı mimarisiyle aynı anda 700 konuğu ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip olarak tasarlandı. Kafede çocuk oyun odaları, kapalı ve açık olmak üzere 100 araçlık otopark gibi tüm detaylar düşünüldü.

Açılışta konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi'nin açılışa katılmasının kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu söyledi. 2019 yılında başladıkları görevde bu güne kadar Isparta'nın bir çok konuda yapılması gereken çalışmaları yaparak bugünlere geldiklerini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların en çok mutlu oldukları vakit geçirebilecekleri mesirelik alanlara yönelik çalışmalar da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Atatürk Parkının hizmet konseptini değiştirdiklerini, Milet Bahçesini, Kirazlıdere bölgesini, cam seyir terası, zipline tesislerini yaptıklarını ve şimdi de Kirazlıtepe'yi açtıklarını söyledi. Ayrıca Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı ve Bezirgan Sufrasının da geçen aylarda hizmete sunduklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Bunlar vatandaşlarımız tarafından hizmet kalitesi ve fiyatlarıyla takdirle karşılanmıştır. Şimdi Çünür Tepesi inşaatına devam ediyoruz. Gölcük Tabiat Parkı'nı belediyemiz üzerine aldık ve orada da çalışmalarımız yapılıyor. Yarınki meclis toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibe olarak verdiği 20 milyon liralık bölümle ilgili kararımızı alacağız. İlk etapta Gölcükle ilgili yürüyüş yolları, parklarımızı ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görecek yatırımlarımıza başlıyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin, devletimizin vermiş olduğu imkanlarla şehrimizi her yıl daha ileriye götürüyoruz. Kirazlıtepe 18 bin metrekarelik alanda ve yer altı otoparkı bulunuyor" dedi. Isparta'nın her geçen gün daha da ileriye gittiğini aktaran Başdeğirmen, "Bende mensubu olduğum AK Parti belediyeciliği içinde yapmış olduğumuz çalışmalardan bu konuda aldığımız takdirlerden hepimiz adına gurur duyduğumu söylemek istiyorum" görüşlerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ise "Memleketine, şehrine, milletine, bölgesine aşık olan insanlar böyle muhteşem hizmetler ortaya koyarlar. Başkanım, burada bir tarih kitabı yazılıyor, her eserinizde o tarih kitabının bir sayfası, sayfaları doldura doldura gidiyorsunuz. Kirazlıdere, burası, Andık resmin tamamlanan parçaları gibi devam ediyor. Isparta'da AK Parti belediyecilik anlamında bir destan yazmış. Bu destanın kahramanları olarak sizleri tebrik ediyorum. Bu tesisin kazandırılmasında emeği geçen Başkanımız ve ekine teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokolün yapılan duayla birlikte kurdeleyi kesmesiyle Kirazlıtepe Kafe hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tesisi gezdi.

Kirazlıtepe Kafe'nin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, AK Parti Genel Merkez Akdeniz Bölge Koordinatörü Rasim Erdoğmuş, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı YSK Temsilcisi Recep Özel, MHP İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, siyasi, askeri sivil erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Isparta'ya Yeni Bir Değer: Kirazlıtepe Kafe Açıldı - Son Dakika

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