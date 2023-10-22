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İsrail'e tepki gösteren Web Summit CEO'su görevinden istifa etmek zorunda kaldı - Son Dakika

İsrail'e tepki gösteren Web Summit CEO'su görevinden istifa etmek zorunda kaldı

Son Güncelleme: 22.10.2023 12:11

İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunan dünyanın en büyük teknoloji zirvesi Web Summit'in CEO'su Paddy Cosgrave görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Aralarında Google ve Meta'nın da bulunduğu çok sayıda şirketin zirveye katılmayı reddetmesi üzerine bu kararı alan Cosgrave bir özür mektubu yayınlasa da boykot devam edince istifa ettirildi.

Dünyanın en büyük teknoloji zirvesi olan Web Summit'in CEO'su Paddy Cosgrave, İsrail'le ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Facebook, Google gibi katılımcıların zirveden çekilmesi nedeniyle istifaya zorlandı.

"PEK ÇOK BATILI LİDERİN SÖYLEMİ KARŞISINDA ŞOK OLDUM"

Cosgrave, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak geçtiğimiz hafta sosyal medyada, "Bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, pek çok Batılı lider ve hükümetin söylem ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır" gönderisi paylaşmıştı.

ÇOK SAYIDA YATIRIMCI ZİRVEYE KATILMAKTAN VAZGEÇTİ

Cosgrave'in bu ifadeleri bir dizi yatırımcı ve teknoloji kurucusunun tepkisine neden oldu. Cosgrave sonrasında özür dilese de pek çok yatırımcı ve şirket, zirveye katılmayacağını duyurdu. Alphabet'in sahibi olduğu Google ve Meta'nın yanı sıra Amazon, Intel, Siemens gibi pek çok şirket fuara gelme planlarını iptal ettiklerini açıklamıştı. İsrail haber sitesi Calcalist'in haberine göre, bir grup İsrailli yatırımcı da ortak bir bildiri yayınlayarak etkinliği boykot etme çağrısında bulundu.

YAYINLADIĞI ÖZÜR MESAJI DA İŞE YARAMADI

70 bin kişiye ev sahipliği yapacak etkinlikle ilgili tehditlerin ardından Cosgrave bir özür mesajı yayınladı. Cosgrave yaklaşık 600 kelimelik özür mesajında, "Hamas'ın eylemleri şeytani, iğrenç ve canavarca" dedi. Cosgrave, "Hamas'ın zulmüne yanıt olarak İsrail'i uluslararası hukukun sınırlarını aşmamaya" çağırdığını ancak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

BOYKOT DEVAM EDİNCE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Yayınlanan özür mesajına rağmen şirketler boykota devam edeceğini duyurunca Cosgrave'in istifa ettiği açıklandı. Organizatörler dün e-postayla yaptıkları açıklamada, Web Summit'in en kısa zamanda yeni bir CEO atayacağını ve 13 Kasım'da Lizbon'da başlayacak olan fuarın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi. Cosgrave ise konu ile ilgili açıklamasında "Ne yazık ki kişisel yorumlarım etkinlikten, ekibimizden, sponsorlarımızdan, girişimlerimizden ve katılan insanlardan uzaklaşmamıza neden oldu. Sebep olduğum her türlü incinme için tekrar içtenlikle özür dilerim" dedi.

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Son Dakika Ekonomi İsrail'e tepki gösteren Web Summit CEO'su görevinden istifa etmek zorunda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'e tepki gösteren Web Summit CEO'su görevinden istifa etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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