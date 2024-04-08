İsrail Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmedi

Filistin Pazarında Türkiye İhracat Lideri

Filistin Ekonomi Bakanlığı Politika ve İstatistik Departmanı Direktörü Reşat Yusuf, Türkiye'nin son yıllarda Filistin pazarında Çin'in yerini aldığını belirterek, Türkiye'nin İsrail'i istisna tutarsak Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke olduğunu söyledi. Yusuf, Türk ürünlerinin Filistin pazarındaki payının arttığını ve Türk üreticilerin yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu vurguladı. Ancak Filistin'in İsrail üzerinden ithalat yapması ve İsrail'in sınır kapılarını kontrol etmesi nedeniyle ticaret verilerinin çarpıtıldığını ve maliyetlerin arttığını ifade etti.