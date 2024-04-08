İsrail Merkez Bankası, enflasyondan ve artan savaş harcamalarından korunmak amacıyla faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 4,5'te sabit tuttu.
Para Politikaları Komisyonu toplantısı sonrasında İsrail Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ikinci toplantı sonrasında da faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği kaydedildi.
Kararın ardından yerel para birimi şekel yaşanan yükselişle dolar karşısında 2,4 oranında artış kaydetti.
İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, açıklamasında "Jeopolitik belirsizlikte önemli bir tırmanışa işaret eden son gelişmeler altında Para Komisyonu temkinli olmaya karar verdi ve faiz oranını değiştirmedi." ifadelerini kullandı.
Geçen hafta İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik ve Tahran'ın intikam tehditlerinden etkilenen şekel bu yükselişle kayıplarını karşılamış oldu.
Son Dakika › Ekonomi › İsrail Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmedi - Son Dakika
Filistinli işadamı ve Türk-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher, Filistin mutfaklarında kullanılan malzemelerin yüzde 50 ila 60'ının Türk malı olduğunu belirtti. Cevher, Türk ürünlerinin Filistinli şirketler için büyük önem taşıdığını ve İsrail gümrüğü üzerinden geçtiği için ticaret verilerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği malların büyük bir kısmı Akdeniz üzerinden Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki şirketlere ulaşıyor.
Filistin Ekonomi Bakanlığı Politika ve İstatistik Departmanı Direktörü Reşat Yusuf, Türkiye'nin son yıllarda Filistin pazarında Çin'in yerini aldığını belirterek, Türkiye'nin İsrail'i istisna tutarsak Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke olduğunu söyledi. Yusuf, Türk ürünlerinin Filistin pazarındaki payının arttığını ve Türk üreticilerin yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu vurguladı. Ancak Filistin'in İsrail üzerinden ithalat yapması ve İsrail'in sınır kapılarını kontrol etmesi nedeniyle ticaret verilerinin çarpıtıldığını ve maliyetlerin arttığını ifade etti.
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