İsrail Saldırılarının Ekonomik Bedeli 57 Milyar Dolar

24.03.2026 12:25
İsrail'nin Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların maliyeti 57 milyar doları aştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile Lübnan'a düzenlediği saldırıların İsrail ekonomisine maliyetinin 57 milyar doları aştığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, İsrail Merkez Bankası'nın 2025 yılı raporunda, İsrail ordusunun 2023-2025 yıllarında gerçekleştirdiği askeri saldırıların ekonomik kaybının, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 8,6'sına denk geldiği bildirildi.

Raporda, toplam 177 milyar şekel (yaklaşık 57 milyar dolar) kaybın, büyük ölçüde Gazze'ye düzenlenen askeri saldırılardan kaynaklandığı, Lübnan'a yönelik saldırılarla bağlantılı maliyetleri de kapsadığı ifade edildi.

Ticaret akışlarındaki değişikliklere de dikkati çekilen raporda, İsrail'e daha eleştirel yaklaşan Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülkeye yapılan ihracatın 2024'te 1 milyar dolar, 2025'te 1,5 milyar dolar azaldığı; buna karşılık bazı diğer ülkelerle ticaretin arttığı kaydedildi.

Raporda, "Bu durum, siyasi tutumların ülkelere yönelik ihracat hacimlerini etkilediğine işaret ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Geçen yıl haziran ayında İran ile yaşanan 12 günlük savaşın tek başına ekonomik üretimi GSYH'nin yüzde 0,3'ü kadar azalttığı kaydedilen raporda, İsrail'in İran'a devam eden hava saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası savunma maliyetine ise yer verilmedi.

Haberde, İsrail savaş kabinesinin mart ayının başında savaşı finanse etmek için 13 milyar dolarlık ek ödenek içeren revize edilmiş 2026 yılı devlet bütçesini onayladığına işaret edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bin kişi yaralandı, Gazze'nin sivil altyapısının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar ise sürüyor.

Kaynak: AA

