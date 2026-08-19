İşsizlik Oranı %7,9'a Düştü - Son Dakika
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İşsizlik Oranı %7,9'a Düştü

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Türkiye'de işsizlik oranı 2023'ün ikinci çeyreğinde %7,9'a gerileyerek 2,8 milyon kişi işsiz kaldı.

Türkiye'de işsizlik oranı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 7,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 0,3 puanlık azalışla yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 10,3 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranında bu yıl ikinci çeyreğinde yıllık bazda 0,6 puan azalış görüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 1,0 azalarak yüzde 13,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2023

202420252026
1. Çeyrek

9,9

8,88,28,2
2. Çeyrek

9,6

8,78,57,9
3. Çeyrek

9,2

8,78,4

4. Çeyrek

8,8

8,68,3

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı %7,9'a Düştü - Son Dakika

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