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Türkiye'de işsizlik Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
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Türkiye'de işsizlik Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Türkiye'deki işsiz sayısı Ekim ayında 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine inerken, işsizlik 2012 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

11.12.2023 - 10:02,  Güncelleme: 10:06
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı 5. ayda da tek hanede kalırken, işsizlik Ekim ayında 2012 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,5

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,1

İşgücü 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %21,0 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de işsizlik son 11 yılın en düşük seviyesinde

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 21,3

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %13,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye\'de işsizlik Kasım 2012\'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
YORUMLAR (4)
  • Alaaddin Bat: Yurtdışına çok kişi gitti diye mi Yanıtla 1 2
  • Serkan Güleç Music Channel: depremde binlerce vatandaşımız öldü yabancı işçiler arttı bunlar hesaba katiliyormu? Yanıtla 2 2
  • Serkan Basar: 3 milyon suriyeliye gönderin %5 e düşer :) bu arada bu rakam gerçeği yansıtmıyor benim gözlemlediğim en az işsiz sayısı Yanıtla 7 4
  • Serkan Basar: YÜZDE 20 dir 8 4

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de işsizlik Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de işsizlik Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
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