İşsizlik Oranı Yüzde 7,9'a Düştü - Son Dakika
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İşsizlik Oranı Yüzde 7,9'a Düştü

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2026'nın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesine geriledi.

Yılın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyrek Dönemsel İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 10,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,7 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 35,3 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,0 puanlık azalış ile yüzde 13,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 59,8'i hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 25 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken sanayi sektöründe 121 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,7'si tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 59,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,3 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 29,9 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,0 olarak tahmin edildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı Yüzde 7,9'a Düştü - Son Dakika

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