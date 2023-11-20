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İstanbul barajları yağmurla bereketlendi! İşte doluluk oranları - Son Dakika

İstanbul barajları yağmurla bereketlendi! İşte doluluk oranları

İstanbul'un barajları, geçtiğimiz hafta süren aralıksız yağışlarla doluluk oranını artırdı. Yağışlar sonucunda barajların doluluk oranı yüzde 22.63'e ulaştı. İşte baraj baraj doluluk oranları...

20.11.2023 09:53  - Güncelleme: 10:18

İstanbul yağmurlu hava dalgası nedeniyle aralıksız yağışlar aldı. Yağışlar, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un barajlarına da bereket getirdi. Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı.

EN ÇOK ELMALI BARAJI DOLDU

Yağışlarla birlikte Ömerli yüzde 44,75, Elmalı yüzde 43, Darlık yüzde 36, Alibey yüzde 23,85 ve Istrancalar yüzde 21 seviyelerinde doluluğa erişti. 3 gün süren yağmur en fazla katkıyı Elmalı barajına yaptı. Elmalı'da ayın 18'inde 20.67 olan doluluk bugün 43.25'e ulaştı.

DOLULUK ORANI HALA 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ancak barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 35.26 seviyesindeydi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

  • Ömerli: 44,75
  • Elmalı: 43
  • Darlık: 36
  • Alibey: 23,85
  • Istrancalar: 21
  • Terkos: 11
  • Büyükçekmece: 7
  • Sazlıdere: 7
  • Kazandere: 5,87
  • Papuçdere: 2,85
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul barajları yağmurla bereketlendi! İşte doluluk oranları - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul barajları yağmurla bereketlendi! İşte doluluk oranları - Son Dakika
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