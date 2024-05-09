İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çanakkale'de Çocuklar için Bilim Atölyeleri Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çanakkale'de Çocuklar için Bilim Atölyeleri Düzenledi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çanakkale\'de Çocuklar için Bilim Atölyeleri Düzenledi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ayvacık Belediyesi, Ayvacık Kaymakamlığı ve Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Çanakkale'de bilim atölyeleri etkinliği düzenledi. Proje kapsamında 11-14 yaş aralığındaki öğrenciler, akademisyenlerin gözetiminde bilimsel deneylere katıldı ve analitik düşünme becerilerini geliştirerek bilimsel farkındalık kazandı.

09.05.2024 11:42
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Çocuklar için Bilim" projesi kapsamında Çanakkale'de bilim atölyeleri etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayvacık Belediyesi, Ayvacık Kaymakamlığı ve Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, ilçeye bağlı 64 köyde yaşayan 11-14 yaş aralığındaki öğrenciler için bilim atölyeleri düzenlendi.

İki gün süren atölye çalışmalarında öğrenciler, akademisyenlerin gözetiminde bilimsel deneylere katılma olanağı buldu.

Çocukların analitik düşünme becerilerini geliştirerek bilimsel farkındalık kazanmalarını amaçlayan proje kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri çocuklarla biyoloji, kimya ve fizik temelli 8 farklı deney gerçekleştirdi.

Öğrenciler, fizik alanında gerçekleştirilen deneylerde kendi tasarladıkları arabaları üreterek kuvvet, hareket, enerji dönüşümü ve mühendislik tasarımı gibi temel konuları deneyimleme imkanını bularak, atölye süresince yaptıkları çeşitli deneylerde karşılaştıkları bilimsel sorunları tanımlama ve çözme becerilerini geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin yürütücüsü İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Projeler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Amed Gökçen, öğrencilerin akademisyenlerin gözetiminde akademik faaliyete dahil olarak üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde çalışma deneyimi kazandıklarını kaydetti.

Gökçen, "Çocuklar için bilim projesi her ne kadar akademik bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde geliştirilmiş olsa da ana grubunu üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturuyor. Düzenlediğimiz bu atölyelere katılan çocuklar ise hem sosyalleşme hem de çevrelerinde gördüğü olayları bilimsel bir ifadeyle açıklayabilme olanağı buldular. Farklı araç ve gereçler kullanarak tasarım ve üretim yeteneklerini ve problem çözme becerilerini geliştirdiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çanakkale'de Çocuklar için Bilim Atölyeleri Düzenledi - Son Dakika

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