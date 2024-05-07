Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall'u ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1960'larda şempanzelerle ilgili yürüttüğü araştırmalarla tanınan dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Roots&Shoots Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında santralistanbul Kampüsü'nü ziyaret etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, Dr. Jane Goodall'u üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Şempanzeler üzerine yaptığı olağanüstü çalışmalar, bize onların davranış biçiminin insanlarınkiyle benzer olduğunu hem iyi hem kötü nitelikler taşıdığını, şiddetin yanı sıra fedakarlık ve dayanışmayı da içerdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Dr. Jane Goodall, "Reasons for Hope/Umuda Dair" başlıklı konuşmasında, hayat hikayesini, ormandaki yolculuğunu ve bugün yaşanan krizler çağında umudunu nasıl koruduğunu öğrenci ve akademisyenlerle paylaştı.

Hayvanlara duyduğu ilginin çocukluğunda başladığını, kendisi çocukken bilgisayar, cep telefonu ve televizyon icat edilmediği için şanslı olduğunu belirten Goodall, "Öğrendiklerimi, büyükanneme ait büyük bahçede vakit geçirerek, kitap okuyarak öğrendim." dedi.

Goodall, çocukluğunda okuduğu Tarzan kitabından etkilendiğini, büyüdüğünde Afrika'ya gitmeye, vahşi hayvanlarla yaşamaya ve onlar hakkında kitaplar yazmaya karar verdiğini ifade etti.

Dünyanın politik, toplumsal ve çevresel olarak karanlık zamanlardan geçtiğini belirten Goodall, şunları kaydetti:

"Çatışmalar ve savaşlar var. Gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini yok ediyoruz. Endüstriyel tarımımızla, özellikle de endüstriyel hayvan yetiştiriciliğiyle gezegenin biyolojik çeşitliliğine zarar veriyoruz. Bizi şempanzelerden ve diğer hayvanlardan en farklı kılan şey, zekamızın gelişimidir. İnanılmaz bir beynimiz var. Hayvanlar, düşündüğümüzden çok daha zekiler, ama bizler Mars'a gidebilecek roketler tasarladık. Peki nasıl oluyor da gezegende yürüyen en zeki tür tek yuvasını yok ediyor? Çünkü yerli halkların bilgeliğini kaybettik. Sınırlı doğal kaynaklara sahip bir gezegende sınırsız ekonomik kalkınma olabileceği fikriyle doğal kaynakları hızla tüketiyoruz. Bu yüzden bu bilgeliği kaybetmiş gibi görünüyoruz ancak akıl ve kalp birlikte çalıştığında gerçek potansiyelimize ulaşabiliriz."

Dr. Jane Goodal, santralistanbul Kampüsü'nde manolya fidanı dikti.

BİLGİ Gastronomi öğrencileri, Dr. Jane Goodall için Türkiye mutfağından vegan lezzetlerden oluşan bir menü hazırladı.