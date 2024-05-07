İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall'u ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall'u ağırladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall\'u ağırladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall'u ağırladı. Üniversite, Dr. Goodall'un şempanzeler üzerine yaptığı araştırmaları ve umut dolu konuşmasını öğrenci ve akademisyenlerle paylaştı. Dr. Goodall, santralistanbul Kampüsü'nde manolya fidanı dikti ve Türkiye mutfağından vegan lezzetlerden oluşan bir menüyle karşılandı.

07.05.2024 16:58  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall'u ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1960'larda şempanzelerle ilgili yürüttüğü araştırmalarla tanınan dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Roots&Shoots Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında santralistanbul Kampüsü'nü ziyaret etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, Dr. Jane Goodall'u üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Şempanzeler üzerine yaptığı olağanüstü çalışmalar, bize onların davranış biçiminin insanlarınkiyle benzer olduğunu hem iyi hem kötü nitelikler taşıdığını, şiddetin yanı sıra fedakarlık ve dayanışmayı da içerdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Dr. Jane Goodall, "Reasons for Hope/Umuda Dair" başlıklı konuşmasında, hayat hikayesini, ormandaki yolculuğunu ve bugün yaşanan krizler çağında umudunu nasıl koruduğunu öğrenci ve akademisyenlerle paylaştı.

Hayvanlara duyduğu ilginin çocukluğunda başladığını, kendisi çocukken bilgisayar, cep telefonu ve televizyon icat edilmediği için şanslı olduğunu belirten Goodall, "Öğrendiklerimi, büyükanneme ait büyük bahçede vakit geçirerek, kitap okuyarak öğrendim." dedi.

Goodall, çocukluğunda okuduğu Tarzan kitabından etkilendiğini, büyüdüğünde Afrika'ya gitmeye, vahşi hayvanlarla yaşamaya ve onlar hakkında kitaplar yazmaya karar verdiğini ifade etti.

Dünyanın politik, toplumsal ve çevresel olarak karanlık zamanlardan geçtiğini belirten Goodall, şunları kaydetti:

"Çatışmalar ve savaşlar var. Gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini yok ediyoruz. Endüstriyel tarımımızla, özellikle de endüstriyel hayvan yetiştiriciliğiyle gezegenin biyolojik çeşitliliğine zarar veriyoruz. Bizi şempanzelerden ve diğer hayvanlardan en farklı kılan şey, zekamızın gelişimidir. İnanılmaz bir beynimiz var. Hayvanlar, düşündüğümüzden çok daha zekiler, ama bizler Mars'a gidebilecek roketler tasarladık. Peki nasıl oluyor da gezegende yürüyen en zeki tür tek yuvasını yok ediyor? Çünkü yerli halkların bilgeliğini kaybettik. Sınırlı doğal kaynaklara sahip bir gezegende sınırsız ekonomik kalkınma olabileceği fikriyle doğal kaynakları hızla tüketiyoruz. Bu yüzden bu bilgeliği kaybetmiş gibi görünüyoruz ancak akıl ve kalp birlikte çalıştığında gerçek potansiyelimize ulaşabiliriz."

Dr. Jane Goodal, santralistanbul Kampüsü'nde manolya fidanı dikti.

BİLGİ Gastronomi öğrencileri, Dr. Jane Goodall için Türkiye mutfağından vegan lezzetlerden oluşan bir menü hazırladı.

Kaynak: AA

Santralistanbul, Türkiye, Vegan, Hayvan Hakları, Çevre, Etkinlik, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall'u ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:28 Acun Ilıcalı’dan radikal karar Takımı Premier Lig’e çıkamayınca kalemini kırdı Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takımı Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:34:56. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall'u ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement