İstanbul Bilgi Üniversitesi\'nden Paramedikler Günü\'nde Hastane Öncesi Acil Bakım ve Yaklaşım Sempozyumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nın Afetler ve Ruhsal Travma Mükemmeliyet Alanı ve Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği işbirliğiyle 22 Aralık Paramedikler Günü'nde düzenlediği "Hastane Öncesi Acil Bakım ve Yaklaşım Sempozyumu"nun ikincisi santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklamasına göre, sempozyuma 20'ye yakın üniversiteden ilk ve acil yardım öğrencileri ve mezunlar katıldı.

Hayati öneme sahip ilk ve acil müdahalelerde yeni yaklaşımları vurgulamak amacıyla düzenlenen sempozyum, "Afete Hazırlık: Travma Bilgili Yaklaşım", "Acil Olguların Değerlendirilmesi ve Hastaneye Teslimi", "Afetlerde Hastane Öncesi Acil Bakım Girişimleri" ve "Sektörün Saha Deneyimleri" başlıklı dört oturumda düzenlendi.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç, öğrencilerin Paramedikler Günü'nü kutlayarak son dönemde bilgi ve yeni teknoloji hızla geliştiği için sürekli öğrenmek durumunda olduklarını kaydetti.

Tunç, "İhtiyaç anında başkalarına hizmet etmeye yönelik özverili bağlılığınız için yürekten teşekkür ederiz. İşiniz sadece tıbbi bakım olmayıp insanların hayatlarında fark yaratmak ve onlara en çok ihtiyaç duydukları anda yardım ederek ruhsal sorunları önlemek ve barışa katkıda bulunmak." değerlendirmesinde bulundu.

Öngörülemeyen durumlarda, uzun saatler insanların acılarıyla baş etmenin duygusal bedeli başta olmak üzere, karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını aktaran Tunç, "Dayanıklılığınızı ve mesleğinize olan bağlılığınızı takdir ediyoruz. Bu nedenle bu sempozyumda önce sizin sağlığınızı korumaya yönelik oturumlar var. Bu özel günde sizleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda doğa olaylarına bağlı afetler başta olmak üzere afetlerde çok ciddi bir artış var"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek de son yıllarda doğal afetler başta olmak üzere afetlerde çok ciddi bir artışın olduğunu aktardı.

Dünyada afetlere bağlı ruhsal travmanın yaygın etkisinin farkında olan, stres tepkilerini anlamlandırıp uygun yaklaşımları bilen ve yeniden ruhsal yara açmayan acil uygulamaların önem kazandığını belirten Şimşek, "Travma bilgili yaklaşım, çalışanların yani paramediklerin ruh sağlığını korurken, hastaların/yaralıların, ailelerin ve olay yerindeki tüm ekip ve tanık olanların iyilik halini korumada etkili bir yaklaşım. Bu nedenle ruhsal travmanın yaygın etkisini bilmek ve bu bilgileri politikalara, prosedürlere ve uygulamalara entegre edebilmek önem taşıyor." bilgilerini paylaştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil yardım Programı Öğretim Görevlisi Özge Çelen ise canlı bir varlığa dokunduklarını, hayatı yeşertmeye çalıştıklarını belirterek, "Yaşadığımız Kahramanmaraş Depremi'yle bunu en acı şekilde gördük. Ne kadar iyi eğitimli olursak o kadar çok hayat kurtarabiliriz. Unutmayın, insanların hep en kötü anlarında yanındayız." ifadelerini kullandı.