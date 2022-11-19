İBB Başkanı İmamoğlu paylaştı! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu paylaştı! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek

19.11.2022 11:39

Sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak" dedi. Proje ile 74,5 kilometrelik güzergah 53 dakikada katedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çılgın projelerinden biri olan HızRay'la ilgili müjdeli haberi verdi. Kentin kuzey-güney aksındaki metro hatlarını ve İstanbul'u doğudan batıya bağlayacak HızRay projesinde sona gelindiğini belirten İmamoğlu, konuya ilgili bir de video paylaştı.

"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK METRO PROJESİ"

İBB Başkanı, söz konusu videoyu, "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak" ifadeleri ile paylaştı.

75 KM'LİK GÜZERGAH 53 DAKİKA SÜRECEK

HızRay, İstanbul'un batısıyla doğusu arasındaki en hızlı toplu taşıma aracı olacak. 13 istasyonlu bu hat sayesinde, 74,5 kilometrelik güzergah 53 dakikada katedilecek. Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşacak olan HızRay, Boğaz geçişini tek tüp tünelle gerçekleştirecek.

YORUMLAR (2)
  • Tahir Erol: Sayın İmamoğlu daha önceki iptal edilen projelerinizi tamamlamaya çalışmadan yeni bir proje yapacağız demek pek inandırıcı gelmiyor. Cevap Yaz 40 32 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB Başkanı İmamoğlu paylaştı! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu paylaştı! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek - Son Dakika
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