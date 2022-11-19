İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çılgın projelerinden biri olan HızRay'la ilgili müjdeli haberi verdi. Kentin kuzey-güney aksındaki metro hatlarını ve İstanbul'u doğudan batıya bağlayacak HızRay projesinde sona gelindiğini belirten İmamoğlu, konuya ilgili bir de video paylaştı.
İBB Başkanı, söz konusu videoyu, "İstanbul'un en büyük metro projesini hazırladık. HızRay şehri bir uçtan diğer uca hızlıca bağlayacak" ifadeleri ile paylaştı.
HızRay, İstanbul'un batısıyla doğusu arasındaki en hızlı toplu taşıma aracı olacak. 13 istasyonlu bu hat sayesinde, 74,5 kilometrelik güzergah 53 dakikada katedilecek. Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşacak olan HızRay, Boğaz geçişini tek tüp tünelle gerçekleştirecek.
Son Dakika › Ekonomi › İBB Başkanı İmamoğlu paylaştı! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek - Son Dakika