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İstanbul'da 2023 Aralık Ayı Enflasyonu Yüzde 3.52 - Son Dakika
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İstanbul'da 2023 Aralık Ayı Enflasyonu Yüzde 3.52

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2023 yılının aralık ayında kentte aylık enflasyon yüzde 3.52, yıllık enflasyon yüzde 74.88 oldu. Perakende fiyatlarında sağlık ve kişisel bakım harcamaları en çok artış gösterdi.

İstanbul\'da 2023 Aralık Ayı Enflasyonu Yüzde 3.52
01.01.2024 - 18:06,
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2023 yılının aralık ayında kentte aylık enflasyon yüzde 3.52, yıllık enflasyon yüzde 74.88 oldu.

İTO, kentteki 2023 Aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 3.52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 2.31 oranında arttı. Geçen yıl perakende fiyatlar yüzde 74.88, toptan fiyatlar yüzde 62.77 artış kaydetti.

ARALIKTA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIKTA

Aralık ayında, perakende fiyatlarda bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5.15, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5.10, gıdada yüzde 4.90, konutta yüzde 2.46, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.05, ev eşyasında yüzde 0.94, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.31 ve giyim grubunda yüzde 0.19 artış gözlendi.

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre kimyevi maddeler grubunda yüzde 5.79, gıda maddelerinde yüzde 3.14, madenler grubunda yüzde 1.86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.36, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.35 artış kaydedildi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.81 azalış görülürken mensucat grubunda değişim meydana gelmedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 2023 Aralık Ayı Enflasyonu Yüzde 3.52 - Son Dakika
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