 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Azami Ekmek Fiyatı Güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Azami Ekmek Fiyatı Güncellendi

İstanbul Ticaret Odası'nın aralık ayı meclis toplantısında, azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi '210 gram ekmek için azami 8 TL olacak' şeklinde değiştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, geçen günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarındaki değişkenliğe vurgu yapmıştı.

İstanbul\'da Azami Ekmek Fiyatı Güncellendi
15.12.2023 - 11:45,
Abone Ol

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) aralık ayı meclis toplantısında, azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi "210 gram ekmek için azami 8 TL olacak" şeklinde değiştirildi.

İstanbul Ticaret Odası'nın aralık ayı meclis toplantısında, kasım ayında alınan "İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklindeki karar yeniden değerlendirildi.

Toplantıda, İstanbul'da azami ekmek fiyatı "210 gram için 8 TL" olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı. Böylece İstanbul'da vatandaş 8 liraya 10 gram daha fazla ekmek almış olacak.

İstanbul Valisi Davut Gül, geçen günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarındaki değişkenliğe vurgu yapmıştı. Bunun ardından da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fırın denetimleri gerçekleştirmiş ve yüksek fiyat tespit edilen 100'den fazla fırın için tutanak tutulmuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İstanbul, İto, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Azami Ekmek Fiyatı Güncellendi - Son Dakika


11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12
Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51
Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:38
İran'da polis karakoluna saldırı: 12 polis öldü, 7 yaralı İran'da polis karakoluna saldırı: 12 polis öldü, 7 yaralı
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım

Son Dakika
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:38 İran'da polis karakoluna saldırı: 12 polis öldü, 7 yaralı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:49:51. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Azami Ekmek Fiyatı Güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement