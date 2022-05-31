İstanbul'da büyük tarım buluşması - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da büyük tarım buluşması

31.05.2022 10:30
İstanbul'da büyük tarım buluşması

İstanbul'da gerçekleştirilecek, 8. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Arap yatırımcılarla Türk iş insanlarını buluşturacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek, 8. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Arap yatırımcılarla Türk iş insanlarını buluşturacak. Küresel gıda krizi riski karşısında Türkiye ve Arap ülkelerinin, bu alandaki karşılıklı ticaret hacminin artmasının da gündemde olacağı fuar hakkında konuşan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arap ve Körfez ülkelerine Türkiye'de yerlerini almaları konusunda çağrıda bulundu.

Türk ve Arap şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarını yürüten Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP), "Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojiler Fuarı'nda, Arap ve Türki cumhuriyetlerden iş insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye gıda ve tarım sektöründeki üreticileri Arap yatırımcıları ile buluşturacak fuar, 22-23 Haziran tarihlerinde Bahçelievler'de bir otelde, bin 500 iş insanı ile 200'den fazla Türk firmasını bir araya getirecek. Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin büyümesi için yeni fırsatlar sunacak fuar, Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel gıda krizine karşı iş birliğini de teşvik edecek.

Fuar çerçevesinde, gıda ve tarım sektöründeki yatırımların Türkiye'de yapılması ve Türkiye'yi bir "yatırım üssü" olarak konumlamak da ana hedefler arasında yer alıyor. Körfez ve Türki Cumhuriyetlere rehberlik eden TÜRAP'ın desteğiyle gerçekleşecek fuar, yaşanması beklenen gıda krizi öncesi olması açısından büyük önem taşıyor.

"Türkiye lojistik merkez"

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arap ve Körfez ülkelerinin Türk firmalarıyla hem karşılıklı ticaret hem de yatırım konularında iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda krizine dikkat çeken Attar, "Yakın zamanda tarım ve gıda konusunda dünyada depremler yaşanacak. Bu süreçte Arap ve bilhassa Körfez ülkeleri için gıda güvenliği daha da önem kazanacak. Türkiye, hem istikrar hem de stratejik olarak önemli bir lojistik merkezi durumunda. Bu özellikleriyle Türkiye'de yatırım yapan iş insanlarının bu zorlu dönemde daha kolay çıkacağına inanıyorum. Bugün dünyanın yaşadığı konteyner sıkıntısı da üretilen malların ulaşımında lojistiğin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Türkiye de önemli bir lojistik merkezi ve Arap iş adamları, hem ticareti hem yatırımlarını Türkiye'de yapmaktan büyük istifade sağlayacaklar" dedi.

Organik üretim bir fırsat

"Arap ve Körfez ülkelerinde 100 milyar dolarlık bir gıda ve tarım pazarı ile 350 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz" diyerek, sözlerine devam eden Sabuhi Attar, "Türkiye'de üretilen ürünler hem kaliteli, hem de helal. Bu sebeple Arap ülkeleri için bu topraklarda yetişmiş ürünler çok uygun. Ayrıca Türkiye'de alınan her ürünün tadı ve lezzeti var ve çoğu ürün halen organik. Organik üretim de Arap yatırımcı için önemli bir fırsat barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iklimi ve tarıma elverişli topraklarıyla Arap ve Körfez'den iş insanları için tarımsal üretim yatırımı konusunda fırsat sunduğunu vurgulayan Attar, "Yakın zamanda su savaşları riski görüyoruz ve bu tarımsal üretime büyük zarar verecek. Türkiye ise tarım yapacak su kaynaklarına sahip bir ülke. Arap ve Körfez ülkelerine, gıda güvenliği amacıyla acilen Türkiye'de yerlerini almaları ve çalışmalara başlamaları konusunda çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.

"Türkiye güvenli liman"

Attar, Arap ülkelerinin gıda ithalat oranının yüzde 80 düzeyinde olduğunu, ithalatın büyük oranda Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığı için savaştan sonra Arap ülkelerinde dengenin bozulduğunu kaydetti. Bu konuda Türkiye'nin önemine de dikkat çeken Attar, "Türkiye yatırımcılar için güvenli liman. Temmuz ayında gıda konusunda depremler bekliyoruz bu nedenle Arap ve Körfez ülkeleri için en yakın, en güzel, en güvenli ve en istikrarlı pazar Türkiye. Hep beraber hem Türkiye'nin teknolojisinden istifade edelim, hem de iklim şartlarının, suyun ve toprağın verimliliğini kullanalım. Beraber proje üreterek dünyanın gıda eksiliğini tamamlayalım" dedi. - İSTANBUL

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
5'inci 'Doğa Talks' Konferansı 5'inci 'Doğa Talks' Konferansı 1453 Fetih Spor Fest şampiyonları belirlendi 1453 Fetih Spor Fest şampiyonları belirlendi
Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Tarım, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da büyük tarım buluşması - Son Dakika


Son Dakika
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
10:03 Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da büyük tarım buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement