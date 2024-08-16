İstanbul'da Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen emekliler İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen emekliler İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi

İstanbul\'da Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu\'nda misafir edilen emekliler İstanbul\'un tarihi yerlerini gezdi

İstanbul'da Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen emekliler, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi.

16.08.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen emekliler, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Yurdun dört bir yanından İstanbul'a gelen emekliler etkinlik kapsamında Yerebatan Sarnıcı'nı, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ardından, emekliler için sosyal aktiviteleri de kapsayan etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında yurdun dört bir yanından 300'ü aşkın emekli İstanbul'a getirildi ve Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildi. Yine etkinlik kapsamında Boğaz turu gibi etkinliklere katılan emekliler etkinliğin son gününde de İstanbul'un tarihi yerleri, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni gezdi.

SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş, "2024 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmişti. Buradan harekete geçerek gezi etkinliği düzenledik. Bu kapsamda emeklilerin İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini görmelerini istedik. Koordinasyon faaliyetleri sonucu varılan mutabakat ile Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu 1 ay boyunca emeklilerimize tahsis edildi. Emeklilerimizi 5 devre halinde ağırladık. 300'ü aşkın emeklimiz bizimle etkinliklere katıldı. Sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz karşıladık. Etkinliklerimiz kapsamında İstanbul'un kültürel yerlerini gezi programımıza dahil ettik ve gezdik. Gezi programımız boğaz turuyla devam etti. Programımızın son günü ise İstanbul'un tarihi yerlerini, Ayasofya Camii'ni ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettik. Çok güzel bir gezi programı oldu" dedi.

Alanya'dan eşiyle birlikte etkinliğe katılan Kürşan Cengiz isimli vatandaş, "Alanya'dan gezi turu için projeye başvurduk. Eşimle birlikte geldik. Bir gün boğaz turu yaptık, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdik. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Üç emekli aile olarak Erzincan'dan geziye katıldığını söyleyen emekli Zafer Yıldırım ise, "Üç emekli grubu aile olarak geziye katıldık. Rehber eşliğinde Yerebatan Sarnıcı'nı, Ayasofya ve Sultanahmet'i gezdik. Önceki gün boğaz turu yaptık. Etkinlik çok güzel geçti, katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Darülaceze, istanbul, Ekonomi, Misafir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen emekliler İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 11:51:38. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen emekliler İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement