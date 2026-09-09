İstanbul'da dolar 48,47 liradan güne başlarken avro 56,44 lirada
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4750 liradan, avro 56,4420 liradan güne başladı. Dünkü kapanışa göre dolar yükseliş gösterirken, avro da önceki günkü satış fiyatının üzerinde işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4750 liradan, avro 56,4420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,4730 liradan alınan dolar, 48,4750 liradan satılıyor. 56,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,4420 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,4600 lira, avronun satış fiyatı ise 56,3730 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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