İstanbul serbest piyasada dolar 34,2720 liradan, avro 37,3620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2700 liradan alınan dolar, 34,2720 liradan satılıyor. 37,3600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3620 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2640 lira, avronun satış fiyatı ise 37,4200 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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