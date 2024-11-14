İstanbul serbest piyasada dolar 34,3440 liradan, avro 36,3270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3420 liradan alınan dolar, 34,3440 liradan satılıyor. 36,3250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3410 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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