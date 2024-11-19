İstanbul serbest piyasada dolar 34,6120 liradan, avro 36,6720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6100 liradan alınan dolar, 34,6120 liradan satılıyor. 36,6700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,6720 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5350 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5240 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?