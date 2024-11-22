İstanbul serbest piyasada dolar 34,5600 liradan, avro 36,2020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,5580 liradan alınan dolar, 34,5600 liradan satılıyor. 36,2000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,2020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5030 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4160 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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