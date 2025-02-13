İstanbul serbest piyasada dolar 36,1170 liradan, avro 37,8160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,1150 liradan alınan dolar, 36,1170 liradan satılıyor. 37,8140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,8160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,1050 lira, avronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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