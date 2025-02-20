İstanbul serbest piyasada dolar 36,3120 liradan, avro 37,9700 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,3100 liradan alınan dolar, 36,3120 liradan satılıyor. 37,9680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,9700 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,3040 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9100 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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