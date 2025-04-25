İstanbul serbest piyasada dolar 38,4220 liradan, avro 43,5770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,4200 liradan alınan dolar, 38,4220 liradan satılıyor. 43,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,5770 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,3200 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7270 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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