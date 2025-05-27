İstanbul serbest piyasada dolar 38,9500 liradan, avro 44,3260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,9480 liradan alınan dolar, 38,9500 liradan satılıyor. 44,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,3260 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,9380, avronun satış fiyatı ise 44,3490 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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